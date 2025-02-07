Новини 7 лютого: Заступник Кличка під вартою, транзит азербайджанського газу Україною

Про РФ. Росія має намір розширити свої повноваження, які дозволять їй конфіскувати заморожені кошти іноземних компаній та інвесторів.

Про транзит. Ведеться робота щодо можливості транспортування азербайджанського газу через територію України до Європи.

Справа Комарницького. Суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 50 млн грн застави до депутата Київради, підозрюваного у справі заволодіння землі.

Під опис правоохоронців підпадає депутатка Київради від "Батьківщини" Олена Марченко.

Крім того, ВАКС на два місяці відправив під варту заступника голови КМДА Петра Оленича та встановив йому заставу у розмірі 15 млн грн.

Голові комісії з земельних питань Михайлу Терентьєву також обрали запобіжний захід — два місяці тримання під вартою з можливістю застави у майже 20 мільйонів гривень.

Про НБУ. Міжнародні резерви України становили $43 млрд станом на 1 лютого 2025 року . У січні вони зменшилися на 1,8%.

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Попавсь. На чому зловили "смотрящого" за Києвом Комарницького

НАБУ провело масштабну операцію "Чисте місто", у рамках якої викрило чиновників і бізнесменів у земельній корупції в Києві. Як працювали схеми?