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Транзит азербайджанського газу в Європу: Україна працює над такою можливістю

Віктор Волокіта — 7 лютого, 16:03
Транзит азербайджанського газу в Європу: Україна працює над такою можливістю
Getty Images

Ведеться робота щодо можливості транспортування азербайджанського газу через територію України до Європи.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, відкинувши ідею транспортування під виглядом азербайджанського "якогось іншого" газу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Триває робота над можливістю транспортування азербайджанського газу, як казав президент. Щоб внести ясність у це питання, можу уточнити, що не йдеться про транспортування під виглядом азербайджанського газу якогось іншого газу. Йдеться саме про азербайджанський і роль України в його транспортуванні. Робота ведеться", - сказав речник на брифінгу в Києві у пʼятницю.

В МЗС зазначили, що Україна "бачить різні сигнали" премʼєр-міністра Словаччини з цього приводу.

Нагадаємо:

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова транспортувати азербайджанський газ до Європи через свою територію.

За словами глави держави, це питання він вже обговорював із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Швейцарії.

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Азербайджан

Транзит азербайджанського газу в Європу: Україна працює над такою можливістю
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