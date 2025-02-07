Справа Комарницького: Заступника Кличка відправили під варту

ВАКС на два місяці відправив під варту заступника голови КМДА Петра Оленича та встановив йому заставу у розмірі 15 млн грн.

Про це повідомляє САП.

"07 лютого 2025 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід до заступника голови Київської міської державної адміністрації, підозрюваного у справі щодо заволодіння столичною землею", - йдеться у повідомленні.

За даними "Суспільного" мова йде про заступника голови КМДА Петра Оленича.

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 15 млн грн.

У разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обовʼязки.

Крім того, як пише "Суспільне", голові комісії з земельних питань Михайлу Терентьєву також обрали запобіжний захід — два місяці тримання під вартою з можливістю застави у майже 20 мільйонів гривень

6 лютого 2025 року стало відомо, що Національне антикорупційне бюро проводить слідчі дії у бізнесмена Дениса Комарницького.

Пізніше пресслужба НАБУ повідомила, що Бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура "проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді".

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Попавсь. На чому зловили "смотрящого" за Києвом Комарницького