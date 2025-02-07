Росія розширить інструменти з арешту активів західних компаній – Reuters

Росія має намір розширити свої повноваження, які дозволять їй конфіскувати заморожені кошти іноземних компаній та інвесторів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Цього тижня урядовий комітет РФ із законодавчої діяльності схвалив законопроєкт, який визначає процедуру конфіскації Росією іноземної власності у відповідь на "аналогічні дії" інших держав з російськими активами.

Законопроєкт, розроблений Міністерством юстиції РФ, є продовженням указу, підписаного лідером Росії Владіміром Путіним у травні 2024 року, щодо американського майна та цінних паперів, які Росія може визначити як компенсацію за будь-які збитки, понесені внаслідок арешту заморожених російських активів у Сполучених Штатах.

За словами джерел Reuters, новий закон поширюватиметься на всі так звані недружні держави, які запровадили санкції проти Росії через її дії в Україні.

Рішення будуть виконуватися за допомогою позовів, поданих до арбітражного суду державними органами (центральний банк, Генеральна прокуратура та урядові установи). Відповідачами виступатимуть іноземні держави, які заарештували російські активи.

Джерело Reuters, знайоме з дискусіями навколо законопроекту, додало, що під ударом можуть опинитися рахунки типу "С", доступ до яких заблокований, якщо Москва не надасть на це дозвіл.

Це може спричинити проблеми для багатьох іноземних інвесторів, включаючи як приватних осіб, так і великі американські інвестиційні фонди, на рахунках яких застрягли мільярди доларів.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти санкції, щоб змусити Росію припинити війну проти України, заявив його спецпредставник щодо України та Росії Кіт Келлог.