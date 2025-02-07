Справа Комарницького: депутата Київради взяли під варту і встановили заставу

Суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 50 млн грн застави до депутата Київради, підозрюваного у справі заволодіння землі.

Про це повідомляє пресслужба САП.

"ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 млн грн застави до члена постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин – чинного депутата Київської міськради, підозрюваного у справі щодо заволодіння столичною землею", - йдеться у повідомленні.

Під опис правоохоронців підпадає депутатка Київради від "Батьківщини" Олена Марченко.

6 лютого 2025 року стало відомо, що Національне антикорупційне бюро проводить слідчі дії у бізнесмена Дениса Комарницького.

Пізніше пресслужба НАБУ повідомила, що Бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура "проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді".

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Попавсь. На чому зловили "смотрящого" за Києвом Комарницького