Новости 7 февраля: Заместитель Кличко под стражей, транзит азербайджанского газа по Украине

О РФ. Россия намерена расширить свои полномочия, которые позволят ей конфисковать замороженные средства иностранных компаний и инвесторов.

О транзите. Ведется работа по возможности транспортировки азербайджанского газа через территорию Украины в Европу.

Дело Комарницкого. Судья ВАКС применил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 50 млн грн залога к депутату Киевсовета, подозреваемому в деле завладения земли.

Под описание правоохранителей подпадает депутат Киевсовета от "Батькивщины" Елена Марченко.

Кроме того, ВАКС на два месяца отправил под стражу заместителя председателя КГГА Петра Оленича и установил ему залог в размере 15 млн грн.

Председателю комиссии по земельным вопросам Михаилу Терентьеву также избрали меру пресечения - два месяца содержания под стражей с возможностью залога в почти 20 миллионов гривен.

О НБУ. Международные резервы Украины составляли $43 млрд по состоянию на 1 февраля 2025 года. В январе они уменьшились на 1,8%.

Эксклюзивы ЭП:

Попался. На чем поймали "смотрящего" за Киевом Комарницкого

НАБУ провело масштабную операцию "Чистый город", в рамках которой разоблачило чиновников и бизнесменов в земельной коррупции в Киеве. Как работали схемы?