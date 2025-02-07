Резерви НБУ скоротилися до $43 мільярдів
Міжнародні резерви України становили $43 млрд станом на 1 лютого 2025 року . У січні вони зменшилися на 1,8%.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
На початок року резерви були на рівні $43,8 млрд
Зазначається, що на динаміку резервів впливала низка чинників. Зокрема, операції Національного банку на валютному ринку України.
Так, у січні 2025 року порівняно з груднем 2024 року чистий продаж валюти Нацбанком зменшився на 29,4%. Регулятор продав на валютному ринку $3,75 млрд та викупив до резервів $6,6 млн.
При цьому на валютні рахунки уряду в НБУ в січні надійшло 3 млрд євро від Європейського союзу.
Водночас уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $535,8 млн, з яких:
- $373,3 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП;
- $85,1 млн – обслуговування ОЗДП;
- $77,2 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- $0,2 млн – виплати іншим кредиторам України.
Крім того, на розмір резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів. У січні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $401,7 млн.
Нагадаємо:
Міжнародні резерви України у 2024 році зросли на 8% і станом на 1 січня 2025 року становили 43,8 млрд доларів.