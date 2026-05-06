Новини 6 травня: падіння цін на нафту, продовження історії "Сенс банку" в справі "Мідас"

Про що говорили сьогодні?

Про нафту: Ціни на нафту знизилися до найнижчих рівнів з 22-23 квітня, реагуючи на заяви представників США щодо прогресу в укладенні мирної угоди з Іраном.

Згідно з даними Trading Economics, станом на 13:45 за Києвом ціна на Brent знизилася до 99,85 дол. за барель (з близько 110 дол. 5 травня), а на WTI – до 91,5 дол., коли минулого дня ціна коливалася близько позначки у 100 дол.

Про Угорщину та Ощадбанк: Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку, які угорські спецслужби конфіскували разом з інкасаторськими автомобілями в березні.

Про "Сенс банк": Голова наглядової ради державного "Сенс банку" Микола Гладищенко тимчасово відсторонився від виконання своїх повноважень після оприлюднення записів розмов фігурантів справи "Мідас".

Нацбанк після засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради розпочав адміністративне провадження для оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам CEO "Сенс банку" Олексія Ступака.

Упродовж останніх чотирьох років Нацбанк провів п'ять перевірок "Сенс банку" та оштрафував його: у 2023 році на 47,7 млн грн, у 2025 році – на 4,1 млн грн.

Про Миколу Азарова: Міністерство юстиції 6 травня подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції до колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та його сина Олексія Азарова. Мова йде про стягнення в дохід держави належних їм активів.

Ціни на гречку в Україні зросли до максимуму за три роки. Дорожче було лише у 2022 році. Чи поб'ють вони історичний рекорд і чого чекати далі?