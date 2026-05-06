НБУ взявся за CEO "Сенс банку" Ступака після засідання ТСК

Нацбанк після засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради розпочав адміністративне провадження для оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам CEO "Сенс банку" Олексія Ступака.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"На сьогодні вже ухвалене рішення про початок адміністративного провадження з метою оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам, передбаченим законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку, щодо СЕО банку Олексія Ступака", – йдеться в повідомленні.

У НБУ заявили, що це рішення ухвалили з урахуванням виявленої інформації про діяльність банку, зокрема ознак прихованої паралельної структури управління за часів колишніх підсанкційних власників.

Як йдеться в опублікованих УП розшифровках "плівок Міндіча", фігуранти розслідування Національного антикорупційного бюро обговорювали призначення членів наглядової ради "Сенс банку" до того, як відповідне рішення ухвалив уряд та погодив Нацбанк.

При цьому, фігуранти розслідування говорили про свої "квоти" у раді державного банку, що мало забезпечити їм контроль над рішенням фінустанови.

Так, 9 травня 2025 року людина, яку слідство ідентифікувало як колишнього радника наглядової ради "Сенс банку" та, ймовірно, "смотрящого" за установою Василя Веселого, говорила про призначення наглядової ради банку з Олександром Цукерманом, фігурантом справи "Мідас".

Через 40 днів після цієї розмови Кабінет міністрів призначив у наглядову раду усіх осіб, яких обговорювали ті співрозмовники.

Нагадаємо:

1 травня 2026 року "Українська правда" випустила чергову серію плівок Міндіча" – записів розмов фігурантів операції НАБУ "Мідас", дотичних до корупції в енергетиці та оборонному секторі. Зокрема, на записах присутня особа, яку ідентифікували як колишнього бізнес-партнера президента Володимира Зеленського Тімура Міндіча.

Крім розмови людей, яких слідство ідентифікуало як Веселого та Цукермана, на опрелюдниних 1 травня записах присутні, ймовірно, сам Тімур Міндіч, тогочасний міністр оборони Рустем Умєров та інші фігуранти розслідування.

У ході розслідування УП у 2024 році Веселий заперечив, що має знайомства в Офісі президента, а урядовий квартал відвідує, бо "там живе".

Також він заявив, що його брат Андрій Веселий придбав частку в "Карпатнафтохім" за "свої кошти".

Посаду так званого "смотрящого" в "Сенс Банку" Веселий теж заперечив, за його словами, він там працює на "громадських засадах".

Голова наглядової ради державного "Сенс банку" Микола Гладищенко тимчасово відсторонився від виконання своїх повноважень після оприлюднення записів розмов фігурантів справи "Мідас".