Ціни на нафту впали до двотижневого мінімуму: які причини

Ціни на нафту знизилися до найнижчих рівнів з 22-23 квітня, реагуючи на заяви представників США щодо прогресу в укладенні мирної угоди з Іраном.

Про це пише Reuters.

Згідно з даними Trading Economics, станом на 13:45 за Києвом ціна на Brent знизилася до 99,85 дол. за барель (з близько 110 дол. 5 травня), а на WTI – до 91,5 дол., коли минулого дня ціна коливалася близько позначки у 100 дол.

Інше західне медіа, Axios, повідомило, що американці вважають, що близькі до укладення з Іраном односторінкової рамкової угоди про припинення війни.

США очікують відповіді Ірану щодо кількох ключових питань упродовж двох днів. Хоча поки що нічого не погоджено, у повідомленні йдеться, що сторони ще ніколи не були так близькі до угоди з початку війни.

В тому числі запропонована угода передбачає зобов'язання Ірану припинити збагачення урану, зняття з нього санкцій та розблокування мільярдів заморожених іранських коштів.

Проте головний пункт угоди – скасування обома сторонами обмежень на транзит через Ормузьку протоку.

Водночас Білий дім вважає, що іранське керівництво роз'єднане і досягти консенсусу між різними фракціями може бути складно.

Частина американських посадовців залишається скептичною навіть щодо можливості укладення попередньої рамкової угоди.

Також президент США Дональд Трамп призупинив проєкт "Свобода" з деблокування Ормузької протоки, зважаючи на "успіхи в перемовинах з Іраном" та щоб уникнути ескалації. Це також позитивно вплинуло на ціни енергоносіїв.

