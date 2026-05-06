Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку, які угорські спецслужби конфіскували разом з інкасаторськими автомобілями в березні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Важливий крок у відносинах з Угорщиною: сьогодні були повернуті кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року", – написав він у Телеграм.

Ідеться про готівку й банківські метали — 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота, які угорська сторона утримувала.

Зеленський нагадав, що тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів.

"Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території і кошти й цінності в повному обсязі", – зазначив він.

Президент України повідомив, що вдячний Угорщині за конструктив та цивілізований крок.

Також він подякував "всім у команді України, хто боровся за справедливе рішення та захищав інтереси нашої держави й наших людей".

В ніч з 5 на 6 березня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України, співробітників Ощадбанку, і викрала гроші та цінності.

Згодом Угорщина передала Україні на кордоні 7 затриманих інкасаторів. Пізніше інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які раніше затримали в Угорщині, повернули представникам банку та українським дипломатам.

Повідомлялося, що Ощадбанк може позиватися до держави Угорщина через інцидент із затриманням інкасаторів та вилученням цінностей, які транспортувалися транзитом через територію цієї країни.