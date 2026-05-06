Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку

Андрій Муравський — 6 травня, 16:05
Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку
Getty Images

Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку, які угорські спецслужби конфіскували разом з інкасаторськими автомобілями в березні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Важливий крок у відносинах з Угорщиною: сьогодні були повернуті кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року", – написав він у Телеграм.

Ідеться про готівку й банківські метали — 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота, які угорська сторона утримувала.

Зеленський нагадав, що тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів.

"Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території і кошти й цінності в повному обсязі", – зазначив він.

Президент України повідомив, що вдячний Угорщині за конструктив та цивілізований крок.

Також він подякував "всім у команді України, хто боровся за справедливе рішення та захищав інтереси нашої держави й наших людей".

Нагадаємо:

В ніч з 5 на 6 березня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України, співробітників Ощадбанку, і викрала гроші та цінності.

Згодом Угорщина передала Україні на кордоні 7 затриманих інкасаторів. Пізніше інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які раніше затримали в Угорщині, повернули представникам банку та українським дипломатам.

Повідомлялося, що Ощадбанк може позиватися до держави Угорщина через інцидент із затриманням інкасаторів та вилученням цінностей, які транспортувалися транзитом через територію цієї країни.

Ощадбанк Угорщина

Угорщина

Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку
Угорські компанії в Україні заробили майже 30 мільярдів за рік: хто у лідерах
Угорці хочуть постачати газ Україні попри заборону Орбана – ЗМІ

Останні новини