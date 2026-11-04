Київ і Київщина без графіків: діють екстрені відключення

У Києві 4 листопада не вдається скасувати екстрені відключення електроенергії, а на Київщині їх також запровадили за командою "Укренерго".

Про це повідомили в ДТЕК .

Під час екстрених відключень попередньо оприлюднені графіки не діють.

"Поки що скасувати екстрені відключення в столиці не вдається", – зазначили в компанії.

За даними ДТЕК, енергетики працюють над стабілізацією ситуації. Термінів повернення до графіків компанія не назвала.

Нагадаємо:

3 листопада "Укренерго" повідомило про одну з наймасштабніших російських атак на енергетику України.

За даними компанії, протягом попередньої доби росіяни понад 20 разів цілеспрямовано атакували енергооб'єкти, спричинивши значні пошкодження інфраструктури.