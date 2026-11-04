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У Києві відновили стабільне водопостачання

Семен Рубан — 4 листопада, 13:55
У Києві відновили стабільне водопостачання
У Києві відновили подачу води
Getty Images

Всі водопровідні та каналізаційні помпові станції столиці відновили роботу та працюють у штатному режимі.

Про це повідомили в Київводоканалі.

Тиск у водопровідних мережах Києва стабілізувався та відповідає нормативним показникам.

Водопостачання міста відновлено після перебоїв, спричинених знеструмленням водопровідних об'єктів унаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру.

Фахівці Київводоканалу продовжують контролювати роботу систем водопостачання та водовідведення столиці.

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Нагадаємо:

У вівторок, 3 листопада, близько 15 години дня Київводоканал повідомив про тимчасове припинення водопостачання у Києві через знеструмлення помпових станцій.

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