У частині регіонів почалися аварійні відключення – Міненерго

В окремих регіонах України 2 листопада застосовують аварійні відключення електроенергії, а найскладніша ситуація з електропостачанням залишається на Київщині та Дніпропетровщині.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Енергетична інфраструктура цих двох областей зазнала масштабних пошкоджень через російські удари. Ураження обладнання обмежили можливості передачі електроенергії споживачам, тому енергетики вимушені застосовувати аварійні відключення.

Також причиною аварійних відключень в окремих регіонах є зниження напруги у високовольтній мережі. Попередньо оприлюднені графіки там не діють. Повернутися до них зможуть після стабілізації ситуації в енергосистемі, зазначили в Міненерго.

Актуальну інформацію про відключення споживачам радять перевіряти на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.

Нагадаємо:

Уранці 2 листопада у Києві та Київській області запровадили екстрені відключення світла за командою "Укренерго" через наслідки російських обстрілів.