РФ атакувала енергетику шести областей України
Увечері 3 листопада та вночі проти 4 листопада Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Тернопільської, Кіровоградської, Рівненської, Волинської, Одеської та Житомирської областей.
Про це повідомили обласні військові адміністрації.
На Волині під ударом опинився об'єкт енергетики у Ковельському районі. Як повідомив голова ОВА Роман Романюк, увечері перебої з електропостачанням виникли у значній частині області. На ранок усіх абонентів заживили.
На Житомирщині удари були спрямовані на енергетичні об'єкти та приватні будинки у Житомирському, Коростенському та Звягельському районах. За даними голови ОВА Віталія Бунечка, пошкоджені житловий будинок та автомобіль. Енергетики розпочали ремонти після відбою тривоги, відновлення електропостачання триває.
У Тернопільському районі внаслідок влучання безпілотника пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Служби працюють над ліквідацією наслідків атаки, повідомила Тернопільська ОВА.
На Одещині зафіксовані влучання в енергетичний об'єкт, будівлю торговельного центру та приватний житловий сектор. За повідомленням голови ОВА Олега Кіпера, попередньо, постраждалих немає. Пожежу в торговельному центрі ліквідували.
На Кіровоградщині ціллю дронів була енергетична інфраструктура, заявив голова ОВА Андрій Райкович. Пошкоджені приватний будинок у Новоукраїнському районі та техніка аграрного підприємства в Олександрійському. Пожежі ліквідували, загиблих і травмованих немає.
На Рівненщині російські війська намагалися вдарити по енергетиці.
Нагадаємо:
3 листопада "Укренерго" повідомило про одну з наймасштабніших російських атак на енергетику України.