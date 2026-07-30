Новини 30 липня: підвищення облікової ставки

Про посилки: Кабінет Міністрів схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який скасовує звільнення від ПДВ імпортних товарів вартістю до 150 євро, придбаних через іноземні маркетплейси.

Про енергетику: після масованої ракетно-дронової атаки РФ у Сумах і прилеглих громадах запровадили аварійні відключення електроенергії. Нові знеструмлення також зафіксували ще у п'яти областях.

Про бензин в РФ: українські удари вивели з ладу понад 30% фактичних і 45% номінальних нафтопереробних потужностей Росії, допомігши спричинити найгіршу паливну кризу в країні з часів розпаду СРСР.

Після ударів активність російських нафтопереробних заводів знижувалася, а на об'єктах, що зазнали атак у 2025 році, цей ефект зберігався понад 13 місяців.

Про Галущенка: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін розмір альтернативної застави для ексміністра енергетики та колишнього очільника Міністерства юстиції Германа Галущенка.

Про графіки: українські енергетики готуються до максимальних навантажень у серпні – можливе застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про економіку: Правління Національного банку України підвищило рівень облікової ставки з 15% до 15,5% річних.

Національний банк України найближчим часом ухвалить та оприлюднить новий значний пакет валютної лібералізації.

Про УЗ: в Україні набирають чинності зміни до тарифів на вантажні залізничні перевезення: це передбачено наказом Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України, публікація рішення очікується 31 липня.

Про Соболева: колишній міністр економіки Олексій Соболев став заступником керівника Офісу президента України, де має зосередитися на економічному напрямі.

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