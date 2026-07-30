Нацбанк анонсував новий значний пакет валютної лібералізації
Національний банк України найближчим часом ухвалить та оприлюднить новий значний пакет валютної лібералізації.
Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу.
За його словами, майбутні послаблення стосуватимуться і фізичних осіб, і підприємств.
"Ми завершили значну частину перемовин і обговорень з нашими колегами з Міжнародного валютного фонду. Буде оприлюднено значний пакет валютної лібералізації, який торкнеться фізичних осіб, в тому числі і підприємств", – повідомив він.
Пишний НБУ зазначив, що те, "що стосується національного бізнесу, питання валютної лібералізації для Національного банку завжди було у фокусі уваги".
НБУ підтримує заходи, які чинять позитивний доданий ефект та стимулюють економічні процеси відновлення й розвитку країни, зепевнив він.
Нагадаємо:
Правління Національного банку України підвищило рівень облікової ставки з 15% до 15,5% річних.
Упродовж останніх місяців загальна інфляція сповільнилася, однак у другому півріччі вона пришвидшиться і повернеться до сповільнення у 2027 році, повідомив голова Національного банку Андрій Пишний.