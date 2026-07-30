Вантажні перевезення: Укрзалізниця повідомила, коли тарифи зростуть на 30%

В Україні набирають чинності зміни до тарифів на вантажні залізничні перевезення: це передбачено наказом Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України, публікація рішення очікується 31 липня.

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця".

"Цьому передувало завершення всіх передбачених законодавством процедур погодження, після чого наказ був зареєстрований Міністерством юстиції України", – зазначено у повідомленні.

Наказ передбачає індексацію тарифів на вантажні залізничні перевезення на 30% та уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів. Раніше ці тарифи залежали від того, який вантаж у них попередньо перевозився, хоч це ніяк не пов'язано із собівартістю транспортування, пояснили в УЗ.

"Це перший перегляд вантажних тарифів із 2022 року. Весь цей час Укрзалізниця продовжує працювати під постійними російськими обстрілами. Практично щодня зазнає руйнувань залізнична інфраструктура, гинуть і отримують поранення залізничники", – говориться у повідомленні.

Пошкоджено понад 460 локомотивів і розгорнуто масштабні роботи щодо їх ремонту та відновлення, які потребують ритмічного фінансування. Попри критичний брак ресурсів рух поїздів не припиняється, а всі важливі для економіки та оборони країни перевезення забезпечуються.

Укрзалізниця зазначає, що з моменту останньої індексації тарифів промислова інфляція зросла більш ніж удвічі. Лише додаткові витрати на електроенергію порівняно з 2023 роком збільшилися для залізниці більш ніж на 15 млрд грн, суттєво подорожчали паливо, матеріали, ремонти, обладнання та інші складові собівартості перевезень.

При цьому компанія останні 2,5 року не мала фінансової можливості індексувати заробітну плату залізничників, яка сьогодні суттєво відстає від середньої по країні й опустилася на одне з останніх місць серед галузей промисловості.

За оцінками компанії, відтермінування індексації за останні роки забезпечило вантажовідправникам позитивний економічний ефект у понад 100 млрд грн. Навіть цього року заплановану на 1 січня індексацію було перенесено на другу половину року.

Для забезпечення стабільної роботи компанії Укрзалізниця запропонувала підвищити тарифи на на 45%. Після численних консультацій із найбільшими вантажовідправниками, галузевими асоціаціями та іншими учасниками ринку було досягнуто компромісне рішення: провести індексацію у два етапи: на 30% з 1 серпня 2026 року та ще на 15% з 1 січня 2027 року.

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Нагадаємо:

За підсумками 2025 року залізницею в Україні було перевезено 161,3 мільйона тон вантажів, що на 13,6 мільйона, або на 7,8% менше, ніж в 2024 році.Раніше повідомлялось, шо "Укрзалізниця" хоче домовитися з урядом щодо індексації тарифів на залізничні перевезення та підвищити тариф на транспортування зерна.