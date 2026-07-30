В Укренерго розповіли про наслідки масованої атаки РФ для енергетики

Після масованої ракетно-дронової атаки РФ у Сумах і прилеглих громадах запровадили аварійні відключення електроенергії. Нові знеструмлення також зафіксували ще у п'яти областях.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Найскладнішою на ранок залишається ситуація на Сумщині. Обмеження скасують після завершення аварійно-відновлювальних робіт на пошкодженому обладнанні.

Порівняно з попередньою добою нові знеструмлення виникли у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській та Черкаській областях.

В Укренерго закликали сьогодні користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00, коли промислові сонячні електростанції працюють найефективніше.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Актуальну інформацію про відключення споживачам радять перевіряти на офіційних ресурсах обленерго.

Нагадаємо:

В ніч на 30 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. ППО знешкодила 320 цілей із 358, запущених ворогом.