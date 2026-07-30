Деякі НПЗ РФ не оговталися від ударів України навіть через рік – FT

Після ударів активність російських нафтопереробних заводів знижувалася, а на об'єктах, що зазнали атак у 2025 році, цей ефект зберігався понад 13 місяців.

Про це пише Financial Times з посиланням на дослідження.

Дослідники проаналізували нічне світлове випромінювання навколо 29 великих російських НПЗ з червня 2022 року по травень 2026 року, використавши його як показник активності підприємств.

Після першого удару інтенсивність освітлення знижувалася на 30 % у радіусі одного кілометра від НПЗ і на 18 % у радіусі п'яти кілометрів.

Навіть після відновлення роботи заводів активність поверталася до попереднього рівня повільно. На НПЗ, що постраждали у 2025 році, зниження фіксувалося понад 13 місяців.

За словами дослідників, удари по військових об'єктах, транспортних вузлах та паливних сховищах не спричиняли такого тривалого зниження нічного освітлення.

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Нагадаємо:

13 липня через українські удари переробка нафти в Росії впала до 3,91 млн барелів на добу — найнижчого рівня з 2005 року. За 100 днів було уражено щонайменше 24 з 34 великих російських НПЗ.

У червні дефіцит бензину охопив 53 регіони Росії, у зв'язку з чим "Російські залізниці" створили спеціальний штаб з постачання палива. РФ також заборонила експорт авіапалива до кінця листопада через ризик дефіциту.