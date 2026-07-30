НБУ підвищив облікову ставку до 15,5%

Правління Національного банку України підвищило рівень облікової ставки з 15% до 15,5% річних.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання комітету з питань монетарної політики 30 липня.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5% з огляду на стійке посилення фундаментального цінового тиску та суттєвіше пришвидшення загальної інфляції до кінця року.

Підвищення облікової ставки спрямовується на збереження привабливості гривневих активів, стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу вже в 2027 році повернути інфляцію на траєкторію сповільнення до цілі 5%", – повідомили у НБУ.

Зокрема, за оцінками НБУ, у липні загальна інфляція відновила зростання. Регулятор також оновив свій прогноз щодо інфляції за підсумками 2026 року: якщо у квітні там очікували, що вона сягне 9,4%, то наразі очікується, що цьогоріч ціни виростуть на 10%.

"Така динаміка зумовлюватиметься розширенням бюджетних стимулів, подальшим зростанням витрат підприємств на оплату праці, а також вторинними ефектами від подорожчання пального та послаблення гривні в попередні періоди", – пояснив регулятор.

Інфляція в Україні пришвидшувалася від початку 2026 року. Вагому роль у цьому відіграло зростання цін на пальне у зв'язку із подорожчанням нафти. Останнє відбулося в усьому світі через початок війни США та Ізраїлю проти Ірану та перекриття Ормузької протоки останнім.

Війна в Ірані вплинула і на поточне рішення НБУ щодо облікової ставки.

"Протягом останніх тижнів також зросли ризики, пов'язані з війною на Близькому Сході. Ціни на нафту знову почали зростати після періоду певного зниження. Подальша ескалація війни на Близькому Сході може посилити негативні наслідки для економіки України", – зазначає НБУ.

Нагадаємо:

Востаннє НБУ підвищував облікову ставку у березні 2025 року, а з січня 2026 року знижував її з 15,5% до 15%. Рішення ухвалили на тлі послаблення інфляції.

Під час попереднього засідання у червні облікову ставку залишили на рівні 15%.