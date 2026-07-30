Удари України зупинили понад 30% нафтопереробки РФ – FT

Українські удари вивели з ладу понад 30% фактичних і 45% номінальних нафтопереробних потужностей Росії, допомігши спричинити найгіршу паливну кризу в країні з часів розпаду СРСР.

Про це пише Financial Times.

Паливна криза змусила російську владу запровадити обмеження продажів майже в усіх регіонах країни, а на заправках утворилися довгі черги.

Росія відновила частину потужностей, зокрема Омський НПЗ. Однак значна частина заводів досі не працює, через що забезпечувати пальним внутрішній ринок країни залишається "дуже складно", зазначив керівник напряму пального та нафтопереробки S&P Global Energy Деніел Еванс.

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Нагадаємо:

13 липня через українські удари переробка нафти в Росії впала до 3,91 млн барелів на добу — найнижчого рівня з 2005 року. За 100 днів були уражені щонайменше 24 із 34 великих російських НПЗ.

У червні дефіцит бензину охопив 53 регіони Росії, через що російська залізниця створила спеціальний штаб для постачання пального. РФ також заборонила експорт авіапального до кінця листопада через ризик дефіциту.