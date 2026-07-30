Уряд схвалив законопроєкт про скасування пільги на посилки до 150 євро

Кабінет Міністрів схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який скасовує звільнення від ПДВ імпортних товарів вартістю до 150 євро, придбаних через іноземні маркетплейси.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Зараз товари вартістю до 150 євро, які надходять в Україну міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються ПДВ. Уряд пропонує скасувати цю пільгу та узгодити українські правила із законодавством Євросоюзу.

Водночас приватні подарунки вартістю до 45 євро, які фізичні особи надсилають безоплатно, і надалі не оподатковуватимуться.

У Кабміні очікують, що скасування пільги щороку приноситиме бюджету понад 10 млрд грн.

Якщо Верховна Рада ухвалить законопроєкт, нові правила почнуть діяти не раніше 2027 року. Маркетплейсам, операторам доставки та іншому бізнесу обіцяють дати час на підготовку.

Нагадаємо:

У січні 2025 року голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев подав законопроєкт про оподаткування посилок з-за кордону.

Він також передбачав збереження пільги для безоплатних посилок між фізичними особами вартістю до 45 євро.