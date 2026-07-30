ВАКС вирішив не збільшувати Галущенку заставу

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила залишила без змін розмір альтернативної застави для ексміністра енергетики та колишнього очільника Міністерства юстиції Германа Галущенка.

Про це пише Центр протидії корупції.

"Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги прокурора та захисту, відтак розмір альтернативної застави для ексміністра Германа Галущенка не зміниться. Рішення ухвалили судді Сергій Боднар, Даниїла Чорненька та Ігор Панаід", – розповів ЦПК.

"Прокурор САП наголошував, що слідчий суддя не звернув увагу на новий епізод. Зокрема, Галущенко за участю своєї колишньої дружини сприяв учасникам злочинної організації у розміщенні на закордонних рахунках підконтрольних компаній, коштів на суму понад 50 млн грн", – говориться у повідомленні

На думку прокурора, потрібно застосувати тримання під вартою з альтернативною заставою розміром 200 млн грн.

Захисники Галущенка стверджували, що підстави для тримання під вартою відпали, адже колишній міністр належно виконує свої обов'язки. Крім того, на думку захисту, застава у 200 млн грн та тримання під вартою є непомірною.

Галущенка підозрюють у масштабній корупційній схемі в енергетиці, відмиванні грошей та участі в злочинній організації. Він перебуває на волі та відвідує зали судових засідань, адже 29 червня за нього внесли заставу розміром 150 млн грн.

Нагадаємо:

10 листопада 2025 року стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у на той час міністра юстиції Германа Галущенка. Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі.

Ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, який разом із Тимуром Міндічем фігурує у справі "Мідас" про корупцію навколо "Енергоатому", взяли під варту із альтернативою внесення застави у 200 мільйонів гривень.

Вищий антикорупційний суд продовжив строк тримання під вартою ексміністра енергетики Германа Галущенка, але зменшив заставу до 150 мільйонів гривень.