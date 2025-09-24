Новини 24 вересня: намагання РФ створити масові блекаути в Україні, мегапозика від ЄС, в Криму немає бензину

Про що говорили сьогодні?

Про Харків. Ворог вночі атакував Харків 18-ма дронами-камікадзе, основний удар прийшовся по об’єкту енергетичної інфраструктури, що вплинуло на постачання світла містянам.

Про блекаути. Росія намагається створити умови для масових відключень електроенергії в Україні напередодні зимового періоду.

Про Крим. З 24 вересня в анексованому Криму на автозаправках повністю зникли всі марки бензину, в тому числі найдорожча А100.

Про кошти від ЄС. ЄС може надати Україні так звану "репараційну позику" обсягом до 130 млрд євро, але остаточний розмір фінансування визначать після оцінки потреб України у 2026-2027 роках, яку проведе МВФ.

Про нафтопорти РФ. Російські нафтові порти на Чорному морі призупинили завантаження танкерів після нічних попереджень про атаки дронів.

Ексклюзиви ЕП

Не лише економічна проблема: до чого призведе виїзд за кордон чоловіків до 23 років

Як дозвіл на виїзд за кордон чоловікам 18-22 років позначився на ринку праці та які проблеми можуть виникнути в майбутньому?

Пільги на електрокари підвищили їх популярність, але скоро це закінчиться

З 1 січня 2026 року завершиться дія пільг на імпорт електромобілів. Скільки "електричок" завезли українці у 2025 році і як рекордні обсяги впливають на бюджет країни?