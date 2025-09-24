Пільги на електрокари підвищили їх популярність, але скоро це закінчиться

З 1 січня 2026 року завершиться дія пільг на імпорт електромобілів. Скільки "електричок" завезли українці у 2025 році і як рекордні обсяги впливають на бюджет країни?

У серпні 2025 року продажі електромобілів та гібридних автомобілів побили рекорди: на них припала чверть ринку в сегменті нових авто і серед уживаного імпорту. Зокрема, серед імпортованих уживаних легковиків електромобілі становлять 25,6% (на 2,3 в. п. більше, ніж у липні), а серед продажів нових машин – 28% (+3,2 в. п.).

Для порівняння: за перше півріччя 2025 року частка повністю електричних (BEV) авто в продажах у Польщі зросла з 3% до лише 5%, Чехія спромоглася "дотягнути" до 5-6%, а загалом у ЄС їх частка становить близько 15,6% ринку.

З урахуванням гібридів в Україні кожен другий проданий у серпні новий легковик мав електричну або гібридну силову установку.

Основний рушій стрімкого зростання попиту – податковий календар. Українські автолюбителі кинулися купувати електрокари, бо знають, що пільги, які діють з 2018 року, закінчаться 1 січня 2026 року.

Наразі при імпорті "зеленого" авто держава не стягує податок на додану вартість (20%) і мито (10%). Стягується лише символічний акциз: 1 євро за кВт-год місткості батареї (переважно не більше 100 євро для більшості моделей).

Ця пільгова система оподаткування зробила електромобілі значно доступнішими, здешевивши їх на 20-35% порівняно з бензиновими аналогами, і стимулювала імпорт.

Читайте також: Усе не як у людей. Які машини і нерухомість у 2024 році придбали українські високопосадовці

Проте через кілька місяців ця перевага зникне. З нового року ввезення електрокарів оподатковуватиметься за повною ставкою, як і авто з двигунами внутрішнього згоряння. При розмитненні доведеться сплатити 20% ПДВ і 10% мита від митної вартості машини, а також акциз – 1 євро за кВт-год.

Уряд пояснює такий крок необхідністю усунути фіскальний дисбаланс. За словами голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, в умовах воєнного стану неправильно звільняти одні товари від ПДВ, коли на інші він нараховується. Попри зареєстровані влітку кілька законопроєктів, які мають продовжити "нульовий" ПДВ на імпорт електрокарів, Гетманцев запевняє, що цю пільгу продовжувати не будуть.

Тож імпортери поспішають максимально наситити ринок пропозицією до нового року. За даними Державної митної служби (ДМС), у серпні 2025 року в Україну ввезли 9 274 електромобілі (20% річного обсягу) загальною митною вартістю майже 8,1 млрд грн. Це одна з причин рекордного за всю історію України розбалансування експорту та імпорту.

Читайте також: Чому зростає імпорт і хто винен

Через рекордні обсяги імпорту лише в серпні 2025 року держбюджет недоотримав понад 1,6 млрд грн доходів від імпорту електромобілів. Це кошти, які не надійшли від сплати ПДВ і мита.

Виходячи з даних ДМС, середня "ціна пільги" з одного авто становить 172 тис. грн. За даними сервісних центрів МВС, за вісім місяців 2025 року в країні зареєстрували 47,3 тис. імпортованих електрокарів. За неповний рік бюджет недоотримав 7,5-8 млрд грн.

Якщо динаміка серпня збережеться, то за весь 2025 рік втрати кошторису через пільгове розмитнення електроавтівок можуть становити 11-12 млрд грн.

Щоправда, такі втрати можна вважати умовними, адже якби пільг на ввезення електрокарів не було, то навряд чи кількість їх реєстрацій була б такою високою.

З електрокарами є ще одна формальна проблема: вони не сприяють фінансуванню дорожньої інфраструктури. Власники заряджають їх від електромережі, не сплачуючи акциз на пальне. Останній – джерело наповнення дорожнього фонду. Утім, з 2024 року цей фонд перестав існувати, бо на період воєнного стану його спрямували на фінансування оборони.

Власники електромобілів сплачують акцизний податок на електроенергію, проте його розмір набагато менший, ніж з пального, і в невоєнний час надходження від акцизу на електрику не фінансують дорожній фонд, хоча електромобілі їздять тими самими дорогами, що й авто з двигунами внутрішнього згорання.

У будь-якому разі після скасування пільг у 2026 році український "електротренд" неминуче пригальмує. Наприклад, у Румунії після часткового скасування пільг у 2024 році (розмір субсидії зменшився з 10 тис. євро до 5 тис. євро) продажі електрокарів упали на понад 30%. Як наслідок їх частка в нових реєстраціях за два роки скоротилася з 11% до 3,2%.

Українському ринку теж доведеться знайти нову рівновагу, де частка електромобілів буде змінюватися на ринкових засадах, а держава, можливо, шукатиме інші шляхи підтримки інновацій, не розбалансовуючи бюджет.