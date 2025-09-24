У Харкові ворог атакував енергообʼєкт: у місті проблеми з електротранспортом

Ворог вночі атакував Харків 18-ма дронами-камікадзе, основний удар прийшовся по об’єкту енергетичної інфраструктури, що вплинуло на постачання світла містянам.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Над ліквідацією наслідків зараз працюють фахівці «Харківобленерго» та міські комунальні служби. Робимо все можливе, щоб якомога швидше відновити світло та допомогти людям", – сказав Терехов.

Через дефіцит напруги у окремих частинах міста може бути відсутнє постачання гарячої води.

Разом із цим, у частинах Холодногірського та Шевченківського районів Харкова на заміну трамваям та тролейбусам на їхні маршрути вийшли автобуси.

Нагадаємо:

Російська армія увечері 23 вересня масовано атакувала Харків безпілотниками.