ЄБРР профінансує розбудову "енергоострова" та децентралізацію теплопостачання в Харкові

Міський голова Харкова Ігор Терехов та керуючий директор ЄБРР в Україні та Молдові Арвід Тюркнер закріпили стратегічні рішення та підписали попередню угоду щодо надання фінансування Харкову у вигляді до 30 мільйонів євро кредитних коштів та до 15 мільйонів безповоротної грантової допомоги.

Про це повідомив Терехов в Telegram.

За його словами, виділені фінанси повністю підуть на розбудову "енергетичного острова" та децентралізацію системи теплопостачання міста.

"Завтра ми офіційно завершуємо опалювальний сезон. Без перебільшення, він був найважчим для нашого міста за всю історію незалежної України. Але ми вистояли. І вже почали підготовку до наступної зими", – зазначив Терехов.

Крім того, ЄБРР долучиться до розширення харківського метро з урахуванням воєнних реалій – оновлення рухомого складу та будівництво нових станцій, зведення безпечного підземного електродепо.

