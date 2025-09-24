Дрони зупинили роботу двох великих нафтопортів РФ

Російські нафтові порти на Чорному морі призупинили завантаження танкерів після нічних попереджень про атаки дронів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Тимчасово й превентивно зупинено роботу двох ключових терміналів біля Новоросійська: термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) і нафтобази Шесхарис. У CPC підтвердили, що подібні зупинки є звичними під час повітряних тривог. Джерела повідомили, що Шесхарис також припинив роботу.

У середу в Новоросійську лунали сирени, а влада попереджала про можливі атаки дронів і безпілотних катерів. Офіс CPC у порту зазнав пошкоджень.

Разом ці два термінали експортують понад 2 млн барелів нафти на добу з Росії та Казахстану — важлива частина світового ланцюга постачання нафти, який загалом забезпечує близько 40 млн барелів на добу.

Від серпня Україна значно посилила удари по російських нафтопереробних і портових об’єктах. Це вже змусило Кремль заборонити експорт бензину й розглянути обмеження постачання дизеля.

Нагадаємо:

Російська влада повідомила, що безпілотники атакували місто Новоросійськ в Краснодарському краї, де розташована одна з військово-морських баз РФ у Чорному морі.

З 24 вересня в анексованому Криму на автозаправках повністю зникли всі марки бензину, в тому числі найдорожча А100.

Проблеми з поставками бензину, які охопили не менше 20 російських регіонів — від Сахаліну до Рязанської області, почалися внаслідок активізації в серпні атак дронів ЗСУ на найбільші російські НПЗ і сховища.