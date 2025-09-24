Росія намагається створити масові блекаути в Україні – Генсек ООН
Росія намагається створити умови для масових відключень електроенергії в Україні напередодні зимового періоду.
Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш
"Росія хоче створити блекаути в Україні напередодні зими", – сказав він під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого ситуації в Україні.
Гутерріш також нагадав про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, яка знаходиться під контролем російських окупаційних військ.
"Загроза для ядерних об'єктів в умовах війни в Україні, зокрема ситуація на Запорізькій АЕС, викликає серйозне занепокоєння. Всі держави мають забезпечити їхній захист і дотримання норм міжнародного права", – наголосив генсек ООН.
Нагадаємо:
В Україні до опалювального сезону підготують 17,6 ГВт потужності, пообіцяла очільниця Міністерства енергетики Світлана Гринчук.
Україна до кінця 2025 року має відремонтувати 3,2 ГВт зруйнованих та пошкоджених енергооб’єктів та інфраструктури, більшість з них уже відновлено.
23 вересня єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми була відключена.
Міжнародне агентство з атомної енергії фіксує складнощі із забезпечення надійного постачання води для охолодження реакторів на окупованій Росією Запорізькій АЕС.
Раніше компанія "Укренерго" отримала від Програми розвитку ООН в Україні три потужні високовольтні автотрансформатори, які допоможуть підтримувати стабільну роботу енергосистеми.