Росія намагається створити масові блекаути в Україні – Генсек ООН

Росія намагається створити умови для масових відключень електроенергії в Україні напередодні зимового періоду.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш

"Росія хоче створити блекаути в Україні напередодні зими", – сказав він під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого ситуації в Україні.

Гутерріш також нагадав про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, яка знаходиться під контролем російських окупаційних військ.

"Загроза для ядерних об'єктів в умовах війни в Україні, зокрема ситуація на Запорізькій АЕС, викликає серйозне занепокоєння. Всі держави мають забезпечити їхній захист і дотримання норм міжнародного права", – наголосив генсек ООН.

Нагадаємо:

В Україні до опалювального сезону підготують 17,6 ГВт потужності, пообіцяла очільниця Міністерства енергетики Світлана Гринчук.

Україна до кінця 2025 року має відремонтувати 3,2 ГВт зруйнованих та пошкоджених енергооб’єктів та інфраструктури, більшість з них уже відновлено.

23 вересня єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми була відключена.

Міжнародне агентство з атомної енергії фіксує складнощі із забезпечення надійного постачання води для охолодження реакторів на окупованій Росією Запорізькій АЕС.

Раніше компанія "Укренерго" отримала від Програми розвитку ООН в Україні три потужні високовольтні автотрансформатори, які допоможуть підтримувати стабільну роботу енергосистеми.