“Укртранснафта” повідомила клієнтів, що “Дружба” готова до експлуатації

АТ "Укртранснафта", яка відповідає за експлуатацію нафтопроводу "Дружба", офіційно повідомила угорську нафтогазову компанію MOL про завершення ремонтних робіт на нафтопроводі.

Про це йдеться в релізі MOL.

За повідомленням, "Укртранснафта" оголосила про припинення дії обставин непереборної сили, що діяли з 27 січня 2026 року, станом на 18:00 21 квітня 2026 року.

Українська компанія готова відновити транзит нафти до Угорщини та Словаччини.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські фахівці завершили ремонт нафтопроводу "Дружба", що транспортує російську нафту до країн Європи і він може поновити свою роботу.

Водночас президент додав, що Україна не може гарантувати, що РФ не атакує нафтопровід знову. Він також висловив очікування щодо розблокування 90 мільярдів євро кредиту від ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що Україна висловила готовність відновити постачання нафти трубопроводом "Дружба" у понеділок, за умови, що Будапешт розблокує кредит ЄС на суму 90 млрд євро.

Росіяни атакували нафтопровід у січні 2026 року.