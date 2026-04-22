Словаччина очікує відновлення постачання нафти "Дружбою" 23 квітня – міністр

Україна почала заповнювати нафтопровід "Дружба", очікується, що постачання до Словаччини відновиться у четвер, 23 квітня.

Про це повідомила міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова

"За повідомлення "Укртранснафти", сьогодні вранці почалося підвищення тиску та заповнення нафтопроводу "Дружба" на українській стороні з Білорусі. Очікується, що перекачування та постачання до Словаччини буде відновлено завтра (23 квітня) вранці", - написала вона у Фейсбук.

АТ "Укртранснафта", яка відповідає за експлуатацію нафтопроводу "Дружба", офіційно повідомила угорську нафтогазову компанію MOL про завершення ремонтних робіт на нафтопроводі.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що українські фахівці завершили ремонт нафтопроводу "Дружба", що транспортує російську нафту до країн Європи і він може поновити свою роботу.

Водночас президент додав, що Україна не може гарантувати, що РФ не атакує нафтопровід знову. Він також висловив очікування щодо розблокування 90 мільярдів євро кредиту від ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що Україна висловила готовність відновити постачання нафти трубопроводом "Дружба" у понеділок, за умови, що Будапешт розблокує кредит ЄС на суму 90 млрд євро.

Росіяни атакували нафтопровід у січні 2026 року.