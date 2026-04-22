Проєкт за 1,2 мільярда євро: ДТЕК збудує одну з найбільших вітроелектростанцій у Європі

ДТЕК побудує вітрову електростанцію потужністю 650 МВт і вартістю 1,2 млрд євро, яка буде однією з найбільших наземних ВЕС у Європі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Станцію збудують на Полтавщині, вона складатиметься приблизно зі 100 вітрових турбін, зазначають в ДТЕК.

"Новий вітропарк допоможе посилити енергетичну стійкість країни. А також буде компенсувати потужності, пошкоджені ворожими атаками", – йдеться в повідомленні.

Чистий прибуток ТОВ "Д.Трейдінг" - підрозділу енергетичного холдингу ДТЕК, який є найбільшим приватним енерготрейдером та постачальником електроенергії в Україні - торік досяг 5,89 млрд грн.