Курс долара до гривні оновив історичний максимум
Нацбанк показав курс долара та євро на 21 травня
У четвер, 21 травня, офіційний курс долара до гривні встановить новий історичний рекорд - 44,22 грн.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Своєю чергою офіційний курс євро збільшиться на 1 копійку - до 52,30 грн.
Офіційні курси на четвер 21 травня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США - 44,22 грн (44,15 грн станом на 20 травня);
- 1 євро - 51,30 грн (51,29 грн станом на 20 травня).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.