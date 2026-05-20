Уряд уточнив механізм перерахунку вартості тепла та води за надзвичайних ситуацій

Кабінет Міністрів уточнив механізм перерахунку вартості тепла та гарячої води у випадках, коли послуги були неякісними унаслідок російських атак.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, а також віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба

"Йдеться насамперед про ситуації, коли через удари по енергетичній або комунальній інфраструктурі люди залишалися без тепла чи гарячої води або отримували послуги неналежної якості", – зазначила очільниця уряду.

Чинний механізм формувався для мирного часу і не враховував реалій війни, коли удари по енергетичній та комунальній інфраструктурі напряму впливають на якість базових послуг для людей.

"Тому Мінрозвитку підготувало зміни, які дозволять провести додаткові перерахунки для споживачів і суттєво зменшити фінансове навантаження у випадках, коли послуги фактично не відповідали належній якості через наслідки російських атак", – пояснив Кулеба.

Зокрема, рішення уряду дає можливість провести додаткові перерахунки для споживачів у Києві за січень 2026 року після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі столиці.

Водночас зміни передбачають можливість для місцевої влади підтримати комунальні підприємства, які працювали в умовах надзвичайних ситуацій і не могли забезпечити належну якість послуг не зі своєї вини.

"Це рішення про захист прав споживачів, справедливий підхід до нарахувань і адаптацію системи ЖКГ до реальних умов воєнного часу", – наголосив міністр.

Органи місцевого самоврядування отримають можливість компенсувати частину витрат комунальних підприємств із резервних фондів місцевих бюджетів — для відновлення пошкодженої інфраструктури.

"Рішення дозволить збільшити розмір перерахунку для споживачів та чітко враховувати фактичний обсяг і якість наданих послуг. Перерахунок стане обов'язковим для всіх постачальників тепла та гарячої води незалежно від регіону", – повідомила Свириденко.

Верховна Рада 25 березня ухвалила закон №13155, згідно з яким мешканці пошкодженого житла звільняються від сплати комунальних послуг на період відновлення.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо нарахування плати за житлово-комунальні послуги та обліку збитків у зв'язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна.