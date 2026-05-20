Майже всі великі НПЗ у центрі Росії зупинилися після ударів України

Майже всі великі нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво пального після українських атак дронами останніми днями.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Сукупна потужність НПЗ, які повністю або частково зупинили роботу, перевищує 83 млн метричних тонн на рік, або близько 238 тис. тонн на добу. Це становить близько чверті загальних нафтопереробних потужностей Росії.

Сукупна частка цих НПЗ у виробництві пального в Росії перевищує 30% для бензину й становить близько 25% для дизеля.

Україна посилила атаки дронами на російську енергетичну інфраструктуру, подвоївши кількість НПЗ, по яких було завдано ударів від початку року, згідно з різними повідомленнями російських посадовців у соцмережах.

Удари, які також влучали по трубопроводах і сховищах, скоротили видобуток нафти в Росії — третього за розміром виробника у світі після США та Саудівської Аравії. Це посилило тиск на федеральний бюджет Москви, де податки з нафти й газу дають приблизно чверть доходів.

Серед атакованих НПЗ — Кіріші на заході Росії, Московський НПЗ, а також заводи в Нижньому Новгороді на Волзі, Рязані та Ярославлі.

Один із найбільших НПЗ Росії — Кіріші потужністю 20 млн метричних тонн на рік — повністю зупинений із 5 травня, повідомили джерела.

Інший великий НПЗ, Nizhegorodnefteorgsintez (NORSI), річною потужністю 17 млн тонн, був атакований 20 травня. Поки незрозуміло, чи зміг NORSI зберегти часткову роботу.

Московський та Рязанський нафтопереробні заводи (НПЗ) зупинили переробку нафти після атак 17 і 15 травня відповідно.