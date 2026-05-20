"Нафтогаз" виграв у Казахстані право стягнути з "Газпрому" $1,4 мільярда

Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з "Газпрому" 1,4 млрд доларів на користь "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу.

Про це повідомив очільник групи Сергій Корецький.

За його словами, це перше публічне рішення іноземного суду, яке дозволяє примусове виконання цього арбітражного рішення в окремій юрисдикції.

У "Нафтогазі" заявили, що продовжують роботу зі стягнення компенсації з російської газової монополії відповідно до рішення міжнародного арбітражу.

Міжнародний арбітражний трибунал у Швейцарії зобов'язав "Газпром" виплатити 1,37 млрд доларів на користь НАК "Нафтогаз України".

Група "Нафтогаз" остаточно виграла суд проти російського "Газпрому" на суму понад $1,4 млрд.