Папу Римського попросили фізично пройти фінмоніторинг

Папа Римський намагався у телефонному форматі змінити свою зареєстровану адресу проживання та номер телефону у одному з банків США, але його попросили прийти у відділення особисто.

Про це повідомляє The New York Times.

Приблизно через два місяці після того, як Роберт Френсіс Превост, кардинал із Чикаго, став Папою Левом XIV у Ватикані, він зателефонував до свого банку на батьківщині.

Новий Папа представився як Роберт Превост і сказав, що хоче змінити номер телефону та адресу, які банк має у своїх записах.

Після відповідей папи на запитання, працівниця банку сказала йому, що цього недостатньо і йому доведеться прийти до відділення особисто.

Про цю історію розповів близький друг Папи, священик Том Маккарті, під час зустрічі з католиками в місті Непервіл, штат Іллінойс.

"Він сказав: „Ну, я не зможу цього зробити". Я ж відповів на всі контрольні запитання", — розповів отець Маккарті у відеоролику, опублікованому в соціальних мережах.

Співробітниця банку вибачилася. Папа спробував інший підхід.

"Чи мало б для вас значення, якби я сказав, що я — Папа Лев?" — запитав він, за словами отця Маккарті.

Жінка поклала слухавку.

За словами отця Маккарті, справу вдалося вирішити завдяки втручанню іншого священика, який мав зв'язки з президентом банку.

Нагадаємо:

10 лютого 2026 року Папа Римський Лев чотирнадцятий, на тлі регулярних обстрілів української енергтики, організував доставку до України 80 електрогенераторів, а також медикаментів і продуктів харчування.