Японський фондовий індекс Nikkei зріс на 9% – рекорд за понад пів року

Японський індекс Nikkei підскочив на 9,13% у четвер, вперше з серпня показавши настільки стрімке денне зростання.

Про це пише Reuters.

Індекс закрився на рівні 34 609 пунктів, відновившись після різкого падіння, яке стало найбільшим з часів "чорного понеділка" 1987 року. Індекс Topix теж зріс на 8,09% до 2 539,4.

Імпульсом для ринку стало оголошення президента США Дональда Трампа про 90-денну тарифну паузу.

Зростанню на японському ринку передувала позитивна сесія на Уолл-стріт: S&P 500 піднявся на 9,5% – найкращий результат з 2008 року.

Понад 99% акцій на первинному ринку Токійської біржі зросли. Із 225 компаній у складі Nikkei піднялись майже всі, зокрема Fast Retailing (+9%), Tokyo Electron (+12,89%) та Advantest (+13,74%). Лідерами стали сектори кольорових металів (+13,42%) та банківський (+8,51%).

Нагадаємо:

Індекс Hang Seng у Гонконзі обвалився на 13%, що стало найгіршим падінням з часів азіатської фінансової кризи 1997 року.

Індекс MSCI Asia Pacific, що охоплює акції з 15 розвинених ринків Азії, впав найбільше з 2008 року.