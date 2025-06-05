Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

В Україні попит на нові електромобілі зріс майже вдвічі: які моделі купують

Альона Кириченко — 5 червня, 09:20
В Україні попит на нові електромобілі зріс майже вдвічі: які моделі купують
Getty Images

У травні в Україні було реалізовано 1257 нових автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на нові електромобілі зріс на 93%, а у порівнянні з квітнем 2025 р. – на 35%.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що основну кількість зареєстрованих нових BEV у минулому місяці становили легкові авто – 1238 од. (на 91% більше, ніж в травні 2024 р.).

На ринку нових комерційних електромобілів було реалізовано 19 авто, що майже вчетверо більше, ніж торік.

В ТОП-10 нових електромобілів місяця потрапили:

  1. VOLKSWAGEN ID.UNYX - 254 од.;
  1. BYD Song Plus EV - 210 од.;
  1. HONDA eNS1 - 188 од.;
  1. BYD Sea Lion 07 - 61 од.;
  1. ZEEKR 7X - 55 од.;
  1. ZEEKR 001 - 52 од.;
  1. AUDI Q4 e-tron - 52 од.;
  1. HONDA M-NV - 44 од.;
  1. VOLKSWAGEN iD.4 - 34 од.;
  1. BYD Yuan Plus - 28 од.

За даними "Укравтопром", усього з початку року українці придбали понад 4,2 тис. нових електромобілів, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Нагадаємо:

У квітні найпопулярнішим електромобілем в Європі був Skoda Elroq.

В Україні у квітні 2025 року автопарк поповнили 5792 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно квітня минулого року попит на електромобілі зріс на 37%.

авторинок Укравтопром

Укравтопром

В Україні попит на нові електромобілі зріс майже вдвічі: які моделі купують
Стало відомо, на яку суму Україна імпортувала автобуси в січні-березні
Імпорт електромобілів в Україну зріс на третину

Останні новини