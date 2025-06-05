В Україні попит на нові електромобілі зріс майже вдвічі: які моделі купують
У травні в Україні було реалізовано 1257 нових автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на нові електромобілі зріс на 93%, а у порівнянні з квітнем 2025 р. – на 35%.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що основну кількість зареєстрованих нових BEV у минулому місяці становили легкові авто – 1238 од. (на 91% більше, ніж в травні 2024 р.).
На ринку нових комерційних електромобілів було реалізовано 19 авто, що майже вчетверо більше, ніж торік.
В ТОП-10 нових електромобілів місяця потрапили:
- VOLKSWAGEN ID.UNYX - 254 од.;
- BYD Song Plus EV - 210 од.;
- HONDA eNS1 - 188 од.;
- BYD Sea Lion 07 - 61 од.;
- ZEEKR 7X - 55 од.;
- ZEEKR 001 - 52 од.;
- AUDI Q4 e-tron - 52 од.;
- HONDA M-NV - 44 од.;
- VOLKSWAGEN iD.4 - 34 од.;
- BYD Yuan Plus - 28 од.
За даними "Укравтопром", усього з початку року українці придбали понад 4,2 тис. нових електромобілів, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Нагадаємо:
У квітні найпопулярнішим електромобілем в Європі був Skoda Elroq.
В Україні у квітні 2025 року автопарк поповнили 5792 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно квітня минулого року попит на електромобілі зріс на 37%.