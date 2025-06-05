В Украине спрос на новые электромобили вырос почти вдвое: какие модели покупают

В мае в Украине было реализовано 1257 новых автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно мая прошлого года спрос на новые электромобили вырос на 93%, а по сравнению с апрелем 2025 г. - на 35%.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что основное количество зарегистрированных новых BEV в прошлом месяце составили легковые авто - 1238 ед. (на 91% больше, чем в мае 2024 г.).

На рынке новых коммерческих электромобилей было реализовано 19 авто, что почти вчетверо больше, чем в прошлом году.

В ТОП-10 новых электромобилей месяца попали:

VOLKSWAGEN ID.UNYX - 254 ед;

BYD Song Plus EV - 210 ед;

HONDA eNS1 - 188 ед;

BYD Sea Lion 07 - 61 ед;

ZEEKR 7X - 55 ед;

ZEEKR 001 - 52 ед;

AUDI Q4 e-tron - 52 ед;

HONDA M-NV - 44 ед;

VOLKSWAGEN iD.4 - 34 ед;

BYD Yuan Plus - 28 ед.

По данным "Укравтопром", всего с начала года украинцы приобрели более 4,2 тыс. новых электромобилей, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Напомним:

В апреле самым популярным электромобилем в Европе был Skoda Elroq.

В Украине в апреле 2025 года автопарк пополнили 5792 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно апреля прошлого года спрос на электромобили вырос на 37%.