Бестселери нових електромобілів: які моделі напопулярніші серед європейців

У квітні найпопулярнішим електромобілем в Європі був Skoda Elroq.

Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані JATO Dynamics.

ТОП-10 європейського ринку електромобілів:

1. Skoda Elroq – 7998 од.;

2. Volkswagen ID.3 – 6932 од.;

3. Volkswagen ID.7 – 6776 од.;

4. Volkswagen ID.4 – 6297 од.;

5. Kia EV3 – 5680 од.;

6. Renault 5 – 5662 од.;

7. BMW iX1 – 5518 од.;

8. Skoda Enyaq – 5037 од.;

9. Tesla Model Y – 4495 од.;

10. Citroen e-C3 – 3962 од.

Нагадаємо:

За підсумками січня-березня найпопулярнішим автомобілем у світі став Toyota Corolla.