Бестселери нових електромобілів: які моделі напопулярніші серед європейців
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У квітні найпопулярнішим електромобілем в Європі був Skoda Elroq.
Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані JATO Dynamics.
ТОП-10 європейського ринку електромобілів:
1. Skoda Elroq – 7998 од.;
2. Volkswagen ID.3 – 6932 од.;
3. Volkswagen ID.7 – 6776 од.;
4. Volkswagen ID.4 – 6297 од.;
5. Kia EV3 – 5680 од.;
6. Renault 5 – 5662 од.;
7. BMW iX1 – 5518 од.;
8. Skoda Enyaq – 5037 од.;
9. Tesla Model Y – 4495 од.;
10. Citroen e-C3 – 3962 од.
Нагадаємо:
За підсумками січня-березня найпопулярнішим автомобілем у світі став Toyota Corolla.