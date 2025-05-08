В Україні стрімко зростає попит на електромобілі: найпопулярніші автівки квітня
В Україні у квітні 2025 року автопарк поповнили 5792 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно квітня минулого року попит на електромобілі зріс на 37%.
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що основну кількість реалізованих електромобілів у минулому місяці становили легкові авто – 5623 од., з яких 922 од. були новими (+30%), а 4701 авто – уживаними (+37%).
Серед 169 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто (у квітні 2024 року з 79 од. новими були 4 авто).
В топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:
BYD Song Plus - 179 од.;
VW ID.Unyx - 153 од.;
AUDI Q4 - 75 од.;
ZEEKR 001 - 63 од.;
ZEEKR 7X - 43 од.
Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом:
- TESLA Model Y - 552 од.;
- NISSAN Leaf - 544 од.;
- TESLA Model 3 - 478 од.;
- KIA Niro - 350 од.;
- HYUNDAI Kona - 296 од.
Нагадаємо:
У березні українці придбали 4680 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 6% більше, ніж рік тому, та на 4% – у порівнянні з лютим.