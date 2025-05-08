В Україні стрімко зростає попит на електромобілі: найпопулярніші автівки квітня

В Україні у квітні 2025 року автопарк поповнили 5792 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно квітня минулого року попит на електромобілі зріс на 37%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що основну кількість реалізованих електромобілів у минулому місяці становили легкові авто – 5623 од., з яких 922 од. були новими (+30%), а 4701 авто – уживаними (+37%).

Серед 169 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто (у квітні 2024 року з 79 од. новими були 4 авто).

В топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:

BYD Song Plus - 179 од.;

VW ID.Unyx - 153 од.;

AUDI Q4 - 75 од.;

ZEEKR 001 - 63 од.;

ZEEKR 7X - 43 од.

Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом:

TESLA Model Y - 552 од.; NISSAN Leaf - 544 од.; TESLA Model 3 - 478 од.; KIA Niro - 350 од.; HYUNDAI Kona - 296 од.

Нагадаємо:

У березні українці придбали 4680 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 6% більше, ніж рік тому, та на 4% – у порівнянні з лютим.