Курс валют на 2 липня: євро вшосте за літо оновив рекорд

Станом на 2 липня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 3 копійки, євро зріс на 42 копійки й оновив рекорд вшосте з червня.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,81 грн, євро - 49,40 грн, що є новим рекордом (на 1 липня долар - 41,77 грн, євро - 48,98 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,64 - 41,70 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 49,40 - 49,65 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,50 - 42,10 грн (курс на 1 липня - 41,40 - 42,05 грн);

Євро - 48,90 - 49,75 грн (курс на 1 липня - 48,75 - 49,40 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,39 - 41,99 грн;

Ощадбанк - 41,65 - 42,05 грн;

Укрсиббанк - 41,30 - 42,00 грн;

ПУМБ - 41,50 - 42,10 грн;

Райффайзен - 41,73 - 41,98 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 48,75 - 49,75 грн;

Ощадбанк - 48,95 - 49,80 грн;

Укрсиббанк - 48,60 - 49,60 грн;

ПУМБ - 48,90 - 49,60 грн;

Райффайзен - 48,80 - 49,63 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 42,0-01 грн.

Нагадаємо:

Раніше, 22 квітня 2025 року євро досягнув свого останнього історичного рекорду у 47,76 гривні.

Згодом курсові рекорди почали фіксувати у червні: перший - 13 червня, а другий - 20 червня у 48,20 грн. Втретє - 25 червня 2025 року у 48,50 гривні. Загалом за червень євросоюзівська валюта зросла на 1,7 гривні.

Станом на 30 червня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 8 копійок, євро зріс на 15 копійок й встановив новий рекорд вчетверте.

Станом на 1 липня, курс НБУ долара до гривні зріс на 13 копійок, євро додав 20 копійок й встановив новий рекорд вп'яте.