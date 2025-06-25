Курс валют у банках на 25 червня: євро втретє за місяць оновив рекорд

Станом на 25 червня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 8 копійок, євро злетів на 48 копійок й встановив новий рекорд.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,79 грн, євро - 48,50 грн, що є новим рекордом (на 24 червня долар - 41,87 грн, євро - 48,02 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,70 - 41,77 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 48,61 - 48,80 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,50 - 42,05 грн (курс на 24 червня - 41,20 - 41,75 грн);

Євро - 48,10 - 48,95 грн (курс на 24 червня - 48,10 - 48,87 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,35 - 41,95 грн;

Ощадбанк - 41,60 - 42,00 грн;

Укрсиббанк - 41,60 - 42,20 грн;

ПУМБ - 41,60 - 42,20 грн;

Райффайзен - 41,61 - 41,88 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 47,80 - 48,80 грн;

Ощадбанк - 48,15 - 48,90 грн;

Укрсиббанк - 47,95 - 48,95 грн;

ПУМБ - 48,20 - 49,00 грн;

Райффайзен - 47,90 - 48,77 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 41,99 грн.

Нагадаємо:

Раніше, 22 квітня 2025 року євро досягнув свого останнього історичного рекорду у 47,76 гривні.

Згодом курсові рекорди почали фіксувати у червні: перший - 13 червня, а другий - 20 червня у 48,20 грн.