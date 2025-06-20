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Нацбанк показав курс валют після вихідних: євро встановить новий рекорд

Артур Крижний — 20 червня, 17:30
Нацбанк показав курс валют після вихідних: євро встановить новий рекорд
Фото: Getty Images

Офіційний курс євро до гривні встановить новий історичний рекорд у понеділок 23 червня у 48,20 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 23 червня.

Своєю чергою, курс долара збільшиться на 15 копійок щодо гривні.

Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США — 41,83 грн (41,68 грн станом на 20 червня);
  • 1 євро — 48,20 грн (47,85 грн станом на 20 червня).

Нагадаємо:

13 червня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 48,08 гривні.

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