Курс валют на вівторок 1 липня: євро знову побив рекорд

Станом на 1 липня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 13 копійок, євро зріс на 20 копійок й встановив новий рекорд.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,77 грн, євро - 48,98 грн, що є новим рекордом (на 30 червня долар - 41,64 грн, євро - 48,78 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,56 - 41,65 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 49,16 - 49,38 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,40 - 42,05 грн (курс на 30 червня - 41,46 - 41,97 грн);

Євро - 48,75 - 49,40 грн (курс на 30 червня - 48,62 - 49,32 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,32 - 41,92 грн;

Ощадбанк - 41,55 - 41,95 грн;

Укрсиббанк - 41,30 - 42,00 грн;

ПУМБ - 41,50 - 42,10 грн;

Райффайзен - 41,64 - 41,90 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 48,50 - 49,50 грн;

Ощадбанк - 48,65 - 49,45 грн;

Укрсиббанк - 48,30 - 49,30 грн;

ПУМБ - 48,60 - 49,30 грн;

Райффайзен - 48,60 - 49,42 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 41,99 грн.

Нагадаємо:

Раніше, 22 квітня 2025 року євро досягнув свого останнього історичного рекорду у 47,76 гривні.

Згодом курсові рекорди почали фіксувати у червні: перший - 13 червня, а другий - 20 червня у 48,20 грн. Втретє - 25 червня 2025 року у 48,50 гривні. Загалом за червень євросоюзівська валюта зросла на 1,7 гривні.