Курс валют на вівторок 1 липня: євро знову побив рекорд
Станом на 1 липня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 13 копійок, євро зріс на 20 копійок й встановив новий рекорд.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,77 грн, євро - 48,98 грн, що є новим рекордом (на 30 червня долар - 41,64 грн, євро - 48,78 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,56 - 41,65 грн.
На цей самий час "чорний" курс євро становив 49,16 - 49,38 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,40 - 42,05 грн (курс на 30 червня - 41,46 - 41,97 грн);
- Євро - 48,75 - 49,40 грн (курс на 30 червня - 48,62 - 49,32 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк - 41,32 - 41,92 грн;
- Ощадбанк - 41,55 - 41,95 грн;
- Укрсиббанк - 41,30 - 42,00 грн;
- ПУМБ - 41,50 - 42,10 грн;
- Райффайзен - 41,64 - 41,90 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк - 48,50 - 49,50 грн;
- Ощадбанк - 48,65 - 49,45 грн;
- Укрсиббанк - 48,30 - 49,30 грн;
- ПУМБ - 48,60 - 49,30 грн;
- Райффайзен - 48,60 - 49,42 грн.
Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 41,99 грн.
Нагадаємо:
Раніше, 22 квітня 2025 року євро досягнув свого останнього історичного рекорду у 47,76 гривні.
Згодом курсові рекорди почали фіксувати у червні: перший - 13 червня, а другий - 20 червня у 48,20 грн. Втретє - 25 червня 2025 року у 48,50 гривні. Загалом за червень євросоюзівська валюта зросла на 1,7 гривні.