Нацбанк показав курс долара та євро на вівторок 15 вересня

Нацбанк показав курс валют на 15 вересня

У вівторок, 15 вересня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 11 копійок й становитиме 51,52 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс долара зменшиться на 7 копійок і становитиме 44,54 грн.

Офіційні курси на вівторок 15 вересня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,54 грн (44,61 грн станом на 14 вересня);

1 євро – 51,52 грн (51,63 грн станом на 14 вересня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.