Євро вчергове оновив історичний рекорд: додав за червень 1,7 гривні

Станом на 30 червня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 8 копійок, євро зріс на 15 копійок й встановив новий рекорд.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,64 грн, євро - 48,78 грн, що є новим рекордом (на 27 червня долар - 41,58 грн, євро - 48,63 грн). Загалом євросоюзівська валюта зросла з 2 червня на 1,71 грн.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,60 - 41,68 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 49,05 - 49,29 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,35 - 41,95 грн (курс на 27 червня - 41,35 - 41,85 грн);

Євро - 48,50 - 49,25 грн (курс на 27 червня - 48,50 - 49,10 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,30 - 41,90 грн;

Ощадбанк - 41,50 - 41,90 грн;

Укрсиббанк - 41,30 - 41,95 грн;

ПУМБ - 41,40 - 42,00 грн;

Райффайзен - 41,60 - 41,87 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 48,30 - 49,30 грн;

Ощадбанк - 48,55 - 49,35 грн;

Укрсиббанк - 48,40 - 49,25 грн;

ПУМБ - 48,50 - 49,20 грн;

Райффайзен - 47,90 - 48,77 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 41,83 грн.

Нагадаємо:

Раніше, 22 квітня 2025 року євро досягнув свого останнього історичного рекорду у 47,76 гривні.

Згодом курсові рекорди почали фіксувати у червні: перший - 13 червня, а другий - 20 червня у 48,20 грн. Втретє - 25 червня 2025 року у 48,50 гривні.