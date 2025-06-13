Офіційний курс євро встановив рекорд: перевалив за 48 гривень

Станом на 13 червня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 3 копійки, євро злетів на 63 копійки й встановив новий рекорд.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,48 грн, євро - 48,08 грн, що є новим рекордом (на 12 червня долар - 41,51 грн, євро - 47,45 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,35 - 41,43 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 47,90 - 48,25 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,17 - 41,75 грн (курс на 12 червня - 41,20 - 41,75 грн);

Євро - 47,50 - 48,25 грн (курс на 12 червня - 47,42 - 48,20 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,08 - 41,68 грн;

Ощадбанк - 41,30 - 41,70 грн;

Укрсиббанк - 41,20 - 41,80 грн;

ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;

Райффайзен - 41,25 - 41,50 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 47,30 - 48,30 грн;

Ощадбанк - 47,70 - 48,50 грн;

Укрсиббанк - 47,45 - 48,45 грн;

ПУМБ - 47,70 - 48,40 грн;

Райффайзен - 47,30 - 47,96 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,81 грн.

Нагадаємо:

22 квітня 2025 року євро досягнув свого останнього історичного рекорду у 47,76 гривні.