Офіційний курс євро встановив рекорд: перевалив за 48 гривень
Станом на 13 червня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 3 копійки, євро злетів на 63 копійки й встановив новий рекорд.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,48 грн, євро - 48,08 грн, що є новим рекордом (на 12 червня долар - 41,51 грн, євро - 47,45 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,35 - 41,43 грн.
На цей самий час "чорний" курс євро становив 47,90 - 48,25 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,17 - 41,75 грн (курс на 12 червня - 41,20 - 41,75 грн);
- Євро - 47,50 - 48,25 грн (курс на 12 червня - 47,42 - 48,20 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк - 41,08 - 41,68 грн;
- Ощадбанк - 41,30 - 41,70 грн;
- Укрсиббанк - 41,20 - 41,80 грн;
- ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;
- Райффайзен - 41,25 - 41,50 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк - 47,30 - 48,30 грн;
- Ощадбанк - 47,70 - 48,50 грн;
- Укрсиббанк - 47,45 - 48,45 грн;
- ПУМБ - 47,70 - 48,40 грн;
- Райффайзен - 47,30 - 47,96 грн.
Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,81 грн.
Нагадаємо:
22 квітня 2025 року євро досягнув свого останнього історичного рекорду у 47,76 гривні.